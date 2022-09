Gewitter mit Starkregen im Süden: Sonst Sonne und Nebel

Essen (dpa/lnw)

Am Samstag sind erste Gewitter mit Starkregen in den Süden von Nordrhein-Westfalen eingezogen. So begann es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen gegen 14.00 Uhr in der Nordeifel zu blitzen und zu regnen. Dabei könnten lokal Regenmengen von 15 bis 25 Liter pro Quadratmeter erreicht werden, auch stürmische Böen seien möglich. Verantwortlich für die Gewitter ist ein Tiefdruckgebiet über den Britischen Inseln. Die Schauer sollen laut Prognose in der Nacht zum Sonntag abklingen. Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern könne sich bilden.

Von dpa