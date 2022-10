Gladbach auch in Darmstadt ohne Christoph Kramer

Mönchengladbach (dpa)

Borussia Mönchengladbach muss auch im DFB-Pokalspiel beim Zweitliga-Tabellenführer SV Darmstadt 98 am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) auf Christoph Kramer verzichten müssen. «Er wird definitiv nicht zur Verfügung stehen», sagte Trainer Daniel Farke am Montag. Der Mittelfeldspieler fehlte schon im Bundesligaspiel beim VfL Wolfsburg am Samstag wegen einer Verletzung am Sprunggelenk. Zudem sind auch die länger verletzen Ko Itakura, Florian Neuhaus und Hannes Wolf weiterhin nicht einsatzfähig.

Von dpa