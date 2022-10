Gladbach bis auf Weiteres auch ohne Torwart Sommer

Mönchengladbach (dpa)

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss bis auf Weiteres auch auf Torhüter Yann Sommer verzichten. Wie die Borussia am Mittwoch mitteilte, erlitt der Schweizer Nationalkeeper am Dienstag beim 1:2 beim Zweitligisten SV Darmstadt 98 im DFB-Pokal eine Sprunggelenksverletzung. Nähere Angaben machten die Gladbacher nicht. Unklar ist zudem, was die Verletzung für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar bedeutet, die am 20. November beginnt.

Von dpa