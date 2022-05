Gladbach-Coach Hütter vor Rückkehr nach Frankfurt reumütig

Mönchengladbach (dpa)

Fußball-Lehrer Adi Hütter erwartet beim Gastspiel seines neuen Clubs Borussia Mönchengladbach an seiner alten Wirkungsstätte in Frankfurt einen ungemütlichen Empfang. «Es wird sicherlich das eine oder andere kommen. Darauf muss ich mich einstellen», sagte der Österreicher vor der Partie am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) mit Bezug auf seine unliebsame Trennung von der Eintracht am Ende der vergangenen Saison.

Von dpa