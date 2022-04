Gladbach erstmals seit Januar wieder mit Kapitän Stindl

Mönchengladbach (dpa)

Borussia Mönchengladbach spielt erstmals seit Mitte Januar wieder mit Kapitän Lars Stindl in der Startelf gegen den FSV Mainz 05. Der 33-Jährige ersetzt am Sonntag den verletzten Marcus Thuram. Zuletzt hatte Stindl am 15. Januar beim 1:2 gegen Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga von Beginn an gespielt. Danach war der Angreifer wegen einer Knieverletzung ausgefallen.

Von dpa