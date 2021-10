Gladbach gegen Bochum offensiv: Plea für Beyer in Startelf

Nach dem furiosen 5:0 im DFB-Pokal gegen Bayern München startet Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Bochum noch offensiver. Gladbach-Coach Adi Hütter verändert sein Team in der Bundesliga am Sonntag nur auf einer Position und verzichtet auf Erholungspausen für einige Stammkräfte.

«Wir sind in der Meisterschaft nicht so platziert, wie wir uns das vorstellen«», sagte Hütter vor dem Anpfiff bei DAZN. Man habe im Pokal überzeugt, aber jetzt sei Bundesliga. «Das ist der Alltag. Wir möchten an die Leistungen vom Mittwoch anknüpfen. Es geht darum, dass wir von der ersten Minute an versuchen, das Spiel in die Hand zu nehmen.»

Für den verletzten Abwehrspieler Jordan Beyer bekommt gegen Bochum Angreifer Alassane Plea überraschend wieder eine Chance von Beginn an. Der Franzose, der in dieser Saison bislang noch nicht überzeugen konnte, hatte zuletzt vor sechs Wochen beim FC Augsburg (0:1) von Beginn an gespielt. Dies dürfte bedeuten, dass die Gladbacher anders als zuletzt diesmal mit einer Vierer-Abwehrkette und mit drei Offensivkräften hinter Stoßstürmer Breel Embolo spielt. «Wir erhoffen uns mehr Chancen», sagte Hütter.

«Man hat gesehen, was für Qualitäten in der Mannschaft stecken, wir müssen brutal dagegenhalten«, sagte Gäste-Trainer Thomas Reis über Gladbach. «Wir dürfen nicht ständig querspielen, müssen sehen, dass wir in den Rücken der Abwehr kommen.»

Im Vergleich zum turbulenten Pokalsieg nach Elfmeterschießen am Mittwoch gegen Augsburg gibt es in Gladbach fünf Wechsel in der Bochumer Startelf. Unter anderem beginnt erwartungsgemäß wieder Pokal-Matchwinner Manuel Riemann im Tor. Der VfL-Keeper war am Mittwoch kurz vor dem Ende der Verlängerung für Ersatzkeeper Michael Esser eingewechselt worden und hatte den entscheidenden Elfmeter verwandelt.