Gladbach-Medienchef rückt in Geschäftsführung

Mönchengladbach (dpa)

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat in Stefan Stegemann einen neuen Vize-Präsidenten. Der Aufsichtsrat der Rheinländer wählte den 58 Jahre alten Geschäftsführer eines langjährigen Borussen-Sponsors als Nachfolger von Siegfried Söllner in das Präsidium. Das teilte die Borussia am Dienstag mit. Söllner war im Dezember nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Neben Präsident Rolf Königs und Stegemann gehören auch Rainer Bonhof und Hans Meyer dem Gladbacher Führungsgremium an.

Von dpa