Gladbach mit Omlin, aber ohne Thuram: Wirtz auf der Bank

Mönchengladbach (dpa)

Borussia Mönchengladbach startet sogleich mit Neuzugang Jonas Omlin im Tor ins neue Pflichtspiel-Jahr. Dafür muss Trainer Daniel Farke im West-Duell gegen Bayer Leverkusen am Sonntag auf Top-Stürmer Marcus Thuram verzichten, der es aufgrund von Kniebeschwerden nicht in den Kader geschafft hat. Routinier Stefan Lainer ersetzt als Rechtsverteidiger überraschend Joe Scally. Für Lainer ist es das erste Bundesligaspiel in dieser Saison von Beginn an. Zuletzt war er beim 5:2 gegen den 1. FC Köln vor gut drei Monaten kurzzeitig zum Einsatz gekommen.

Von dpa