Gladbach nach Sieg gegen Hertha vorerst Spitzenreiter

Mönchengladbach (dpa)

Borussia Mönchengladbach hat zumindest vorübergehend die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga erobert. Das Team von Trainer Daniel Farke gewann zum Auftakt des 3. Spieltags am Freitagabend zu Hause gegen Hertha BSC 1:0 (1:0) und kletterte mit nun sieben Punkten vorerst an Rekordmeister Bayern München vorbei auf Platz eins. Hertha wartet dagegen weiter auf den ersten Sieg in der neuen Saison und unter Trainer Sandro Schwarz.

Von dpa