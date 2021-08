Gladbach verleiht Talent Reitz nach Belgien

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach verleiht sein Talent Rocco Reitz an den belgischen Erstligisten VV St. Truiden. Der 19 Jahre Mittelfeldspieler soll dort in der kommenden Saison Spielpraxis erhalten. Das teilte die Borussia am Dienstag mit. Reitz, der seit seinem siebten Lebenjahr für die Gladbacher spielt, hatte in der vergangenen Spielzeit sein Bundesliga-Debüt für die Borussia gegeben. Sein Vertrag am Niederrhein läuft noch bis 2024.

«Rocco ist eines unserer Eigengewächse, an das wir fest glauben. Aufgrund der großen Konkurrenz im defensiven Mittelfeld würde er in dieser Saison bei Borussia aber voraussichtlich nur wenig Spielanteile bekommen. In seinem Alter ist es aber wichtig, regelmäßig zu spielen», sagte Gladbachs Sportchef Max Eberl.