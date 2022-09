Gladbach vorerst ohne Elvedi und Plea

Mönchengladbach (dpa)

Borussia Mönchengladbach muss in der Fußball-Bundesliga vorerst auf Nico Elvedi und Alassane Plea verzichten. Abwehrspieler Elvedi erlitt beim 0:1 (0:0) am Sonntag gegen den FSV Mainz 05 eine Überdehnung des vorderen Außenbands und der Kapsel im Knie. Offensivspieler Plea zog sich einen kleinen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich ohne Sehnenbeteiligung zu. Das teilten die Borussen am Montag mit.

Von dpa