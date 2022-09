Gladbach will gute Serie fortsetzen: Pleas Rückkehr steht an

Mönchengladbach (dpa)

Nach dem guten Saisonstart und dem zuletzt eindrucksvollen Heimsieg gegen RB Leipzig wünscht sich Daniel Farke auch einen guten Auftritt seiner Mannschaft beim starken Aufsteiger Werder Bremen am Samstag (18.30 Uhr/Sky). «Nach einem Sieg wie gegen Leipzig ist das nächste Spiel immer ein bisschen schwieriger. Aber ich will nicht zu sehr auf die Euphoriebremse treten. Wir sind schon zufrieden mit der ersten Saisonphase», befand der Trainer von Borussia Mönchengladbach. «Aber man kann nicht immer Fußballfeste erwarten. Wichtig ist es, auch in unbequemen Situationen da zu sein. Ich erwarte ein schwieriges Spiel. Die Bremer haben es bislang fantastisch gemacht», sagte Farke.

Von dpa