Gladbachs Beyer wechselt auf Leihbasis nach Burnley

Mönchengladbach (dpa)

Borussia Mönchengladbach hat Abwehrspieler Jordan Beyer an den englischen Fußball-Zweitligisten FC Burnley verliehen. Die Leihe gilt für die die laufende Saison, wie der Verein vom Niederrhein am Donnerstag mitteilte. Beyer hatte in dieser Saison unter dem neuen Gladbach-Trainer Daniel Farke noch keine große Rolle gespielt.

Von dpa