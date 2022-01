Gladbachs Trainer: Kann Spieler nicht vom Reisen abhalten

Mönchengladbach (dpa)

Borussia Mönchengladbachs Trainer Adi Hütter hat die jüngsten Corona-Fälle im Team noch nicht für die Rückrundenauftakt-Partie beim FC Bayern München am Freitag abgeschrieben. «Der eine oder andere hat die Möglichkeit noch zurückzukommen», sagte der Chefcoach am Montag. «Man kann es noch nicht genau sagen, weil es auch mit den Gesundheitsämtern zusammenhängt», erklärte Hütter. In der vergangenen Woche wurden die Profis Mamadou Doucoure, Joe Scally, Denis Zakaria und Keanan Bennetts positiv getestet.

Von dpa