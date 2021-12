Gladbachs Vize-Präsident Söllner gestorben

Der 79-Jährige starb «nach kurzer, schwerer Krankheit», teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Der Steuerberater gehörte dem Präsidium der Borussia seit 1999 an. Er war seinerzeit Teil des neu angetretenen Präsidiums des damals erstmals in die Zweitklassigkeit abgestiegenen Clubs unter dem Vorsitzenden Adalbert Jordan. Dieser starb 2004 nach schwerer Krankheit. Söllner gehörte dem Gremium auch unter Jordans Nachfolger Rolf Königs (80) bis zu seinem Tod an.