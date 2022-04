Gleitflieger aus Baum gerettet

Dortmund (dpa/lnw)

Höhenretter der Feuerwehr Dortmund haben am Karfreitag einen Gleitschirmflieger in einem Wald im Märkischen Kreis aus einer lebensgefährlichen Situation befreit. Der Mann hatte über einem steilen Waldgelände die Kontrolle über sein Fluggerät verloren und war abgestürzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Sein Schirm verfing sich in einem Baum und der Gleitschirmflieger hing weit abseits aller Wege in 20 Meter Höhe fest.

Von dpa