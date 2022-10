Götze startet für Eintracht gegen Dortmund

Frankfurt/Main (dpa)

Ex-Weltmeister Mario Götze steht im Bundesliga-Spiel gegen seinen ehemaligen Verein Borussia Dortmund in der Startelf von Eintracht Frankfurt. Der 30 Jahre alte Götze und Jesper Lindström bilden am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gemeinsam mit Stürmer Randal Kolo Muani die Offensive des Europa-League-Siegers. In der Abwehr spielt Tuta nach abgesessener Sperre aus dem Champions-League-Spiel wieder anstelle von Hrvoje Smolcic. Der sonst gesetzte Djibril Sow sitzt diesmal zunächst auf der Bank.

