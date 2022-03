Goldfische im Tankstellen-Wischwasser ausgesetzt

Grevenbroich (dpa)

Ein Unbekannter hat in Grevenbroich am Niederrhein Goldfische im Wischwasser-Eimer einer Tankstelle ausgesetzt. «Ich habe zunächst nur Dreck in dem Eimer schwimmen sehen und wollte deswegen das Wasser austauschen», sagte die Tankstellen-Pächterin am Freitag auf Anfrage. «Als ich dann mit der Hand in den Eimer gelangt habe, habe ich mich ganz schön erschrocken, denn die Fische waren etwas größer.» Vier große Goldfische tummelten sich in ihrem Eimer.

Von dpa