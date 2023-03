Gorißen fordert bessere Rahmenbedingungen für Tierhalter

Düsseldorf (dpa/lnw)

Den deutlichen Rückgang in der Schweinehaltung sieht Nordrhein-Westfalens Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) mit großer Sorge. In den vergangenen beiden Jahren sei zwischen November 2020 und November 2022 die Zahl der schweinehaltenden Betriebe pro Jahr in Deutschland um durchschnittlich 9 Prozent und in Nordrhein-Westfalen sogar um 11,7 Prozent zurückgegangen, sagte sie am Donnerstag in Düsseldorf. Das sei eine erhebliche Beschleunigung des Strukturwandels.

Von dpa