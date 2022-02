Grammozis erwartet motivierte Fortuna

Düsseldorf (dpa/lnw)

Im 60. West-Derby gegen Fortuna Düsseldorf erwartet Schalkes Chefcoach Dimitrios Grammozis nach dem Trainerwechsel einen hoch motivierten Gegner. «Bekanntlich setzt ein Trainerwechsel Energie frei in einer Mannschaft, weil die Jungs aus der zweiten Reihe Lunte riechen», sagte Grammozis vor dem Duell mit den Rheinländern, wo Daniel Thioune in dieser Woche die Nachfolge des entlassenen Christian Preußer angetreten hat. «Er wird auf jeden Fall versuchen, die Mannschaft zu motivieren und es aggressiv angehen lassen», sagte Schalkes Trainer vor der Partie am Sonntag in Düsseldorf (13.30 Uhr/Sky).

Von dpa