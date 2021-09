Grammozis vor KSC-Spiel: «Muss wieder die Post abgehen»

Der seit zwei Spielen ungeschlagene Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 will seinen Aufwärtstrend im Heimspiel gegen den Karlsruher SC am Freitagabend (18.30 Uhr/ Sky) fortsetzen. «Wir wollen die Power aus den beiden letzten Spielen mitnehmen. Die Siege haben uns Vertrauen gegeben», sagt Trainer Dimitrios Grammozis. Er warnte allerdings davor, dass die Partie gegen den KSC mit Toptorschütze Philipp Hofmann ein Selbstläufer wird. «Wir haben uns gefreut über die beiden Erfolge, aber morgen muss hier wieder die Post abgehen.»

Optimistisch stimmen den Schalker Coach nicht nur die jüngsten Ergebnisse, sondern auch die Fortschritte in der Spielweise. Seine Mannschaft sei in der Liga angekommen. Vor allem die Partie gegen Paderborn sei «2. Liga pur» gewesen mit «hoher Intensität und vielen Zweikämpfen. Man hat gesehen, dass die Jungs den Kampf angenommen haben, dass sie immer mehr an ihre Qualität und ihr Spiel glauben und auch die Geduld aufbringen, dieses auch durchzuziehen. Das ist ein großer Schlüssel, um hier zu bestehen.»

Die Königsblauen haben nach sechs Spieltagen zehn Zähler auf dem Konto und damit nur einen mehr als die Karlsruher, die zuletzt in der Liga viermal nicht gewinnen konnten. Mit einem Sieg möchte Grammozis die Badener auf Abstand halten und zugleich mit Tabellenführer Jahn Regensburg gleichziehen, der am Samstag bei Fortuna Düsseldorf zu Gast ist. Der Coach zeigte sich «vorsichtig optimistisch», dass der zuletzt am Knie verletzte Dominick Drexler ins Team zurückkehrt.