Grau und teils frostig am Sonntag - Wochenstart milder

Essen (dpa/lnw)

Das Wochenende geht in NRW mit grauem Himmel und örtlicher Glätte zu Ende. Zwar sei es am Sonntag mit Temperaturen von maximal zwei Grad etwas milder als zuletzt, im Bergland gebe es jedoch vielerorts weiter Dauerfrost, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Essen. Vor allem in der Eifel falle Schnee, der aber im Tagesverlauf abnehme. Im Nordwesten des Landes bleibe es dagegen niederschlagsfrei. Überall in NRW bleibt es grau.

Von dpa