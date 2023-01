Graues, regnerisches, und windiges Wetter in NRW

Essen (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen wird graues, regnerisches und windiges Wetter erwartet. In Hochlagen sowie im Aachener Raum sind am Mittwoch vereinzelt Sturmböen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Der Mittwoch beginnt demnach bedeckt und immer wieder regnerisch, ehe am Nachmittag Regenschauer aufziehen. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 14 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger bis frischer Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen. In der Nähe von Schauern sind einzelne Sturmböen auch in Tieflagen möglich.

Von dpa