Greenpeace demonstriert für Lützerath

Düsseldorf (dpa/lnw)

Mit einer Aktion vor dem NRW-Wirtschaftsministerium in Düsseldorf hat am Mittwoch die Umweltorganisation Greenpeace den Erhalt des verlassenen Braunkohleorts Lützerath am Rand des Tagebaus Garzweiler gefordert. Die Teilnehmer stellten ein mehrere Meter hohes Kreuz aus Metall vor dem Ministerium auf. Das X-förmige Objekt steht Greenpeace zufolge für Widerstand.

Von dpa