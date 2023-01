Großauftrag für Rheinmetall: Modernisierung Flugabwehrsystem

Der Rüstungskonzern- und Autozulieferer Rheinmetall hat einen Auftrag in dreistelliger Millionenhöhe an Land gezogen.

Das Düsseldorfer MDax-Unternehmen teilte am Dienstag mit, von einem internationalen Kunden mit der Modernisierung des Flugabwehrsystems Skyguard beauftragt worden zu sein. Noch in diesem Jahr sollen die Arbeiten beginnen, die auch Munition und weitere Komponenten der Abwehr-Batterien umfassen. Das Skyguard-System soll laut Konzernangaben auch in der Lage sein, kleine unbemannte Drohnen abzufangen. Bei dem Kunden handele es sich um einen langjährigen Geschäftspartner.