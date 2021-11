Großbrand in Bochumer Lagerhalle: A40 gesperrt

In einer Lagerhalle in Bochum ist am Montagabend ein Großbrand ausgebrochen.

Die Gewerbehalle einer Baumaschinen-Firma liegt nach Angaben der Polizei unmittelbar neben der Autobahn 40. Aufgrund der starken Rauch- und Flammenentwicklung wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. Ob sich zum Zeitpunkt des Feuers Menschen in der Halle befanden, konnte die Polizei noch nicht feststellen. Das Gebäude brannte am Abend in voller Ausdehnung.