Großbrand in Halle mit Restmüll: Warnung an Anwohner

Münster (dpa/lnw)

In einer Restmüllsortieranlage in Münster haben am Dienstagmorgen mehrere Tonnen Schrott Feuer gefangen. Über die Warnapp Nina wurden Anwohner vor «Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag» gewarnt. «Gesundheitliche Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden», hieß es in der Warnung. Verletzte gab es laut Feuerwehr nicht.

Von dpa