Großbrand in Zülpich im Griff

Es fing mit einem kleinen Haufen Papierschnipsel an. Plötzlich brannten mehrere tausend Papierballen. Das Feuer auf dem Gelände einer Papierfabrik in Zülpich wütete seit Freitagnachmittag.

Die Feuerwehr hat den am Freitagnachmittag ausgebrochenen Brand auf dem Gelände einer Papierfabrik in Zülpich (Kreis Euskirchen) mittlerweile unter Kontrolle. In der Spitze brannten etwa 8000 Papierballen, wie der Sprecher der Zülpicher Feuerwehr, Jakob Priebe, am Samstagabend sagte. Die über 160 Feuerwehrleute, die seit Freitag im Einsatz waren, können laut Priebe nach und nach wieder abgezogen werden. Auch Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks waren demnach zur Unterstützung vor Ort.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Fahrbetrieb der Rurtalbahn eingestellt. Der Bahnverkehr zwischen Zülpich und Vettweiß (Kreis Düren) sei ebenfalls weiterhin beeinträchtigt. Auch die B477 zwischen der Abzweigung Richtung Geich und der B265 sei demnach noch in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Ein Feuerwehrmann erlitt bei den Löscharbeiten am Samstag einen Schwächeanfall und wurde ins Krankenhaus gebracht. Polizeiangaben zufolge geriet am Freitag aus bislang ungeklärter Ursache erst ein kleiner Haufen mit Papierschnipseln im Bereich eines Altpapierplatzes auf dem Fabrikgelände in Brand. Kurze Zeit später soll das Feuer auf einen großen Stapel Altpapier übergegriffen sein - tausende Papierballen gerieten in Brand.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr in Euskirchen am frühen Samstagmorgen mitteilte, griff der Brand zudem auf ein Feld über. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten.

Durch das Feuer kam es im Umkreis und selbst bis in die etwa 15 Kilometer entfernte Stadt Euskirchen zu Rußniederschlag, wie es in der Mitteilung der Polizei hieß. Wegen eines zeitweise starken Windes breitete sich der Ruß sowie Brandgeruch auch bis in die Gemeinde Swisttal und nach Rheinbach im benachbarten Rhein-Sieg-Kreis aus.

Wie der Kreis Euskirchen weiter mitteilte, waren in der Nacht zum Samstag zeitweise mehr als 250 Einsatzkräfte vor Ort. Mitarbeiter der Firma hätten mit dem Umsetzen noch nicht betroffener Papierballen dafür gesorgt, dass sich das Feuer nicht noch weiter ausbreite.