Großer Streit nach Live-Video auf Spielplatz: Frau verletzt

Dortmund (dpa/lnw)

Eine junge Frau ist während eines Streits mit vielen Beteiligten auf der Straße in Dortmund verletzt worden. Ausgangspunkt für den Vorfall soll ein Live-Video gewesen sein, das ein 20-Jähriger am Dienstag auf einem Spielplatz gestartet hatte, wie die Polizei berichtete. Während der Aufnahme sei er beleidigt worden. «Das löste weitere Beleidigungen unter mehreren Beteiligten aus, so dass der Personenkreis schnell größer wurde», hieß es in einem Bericht am Mittwoch. Zeugen hatten den Angaben zufolge zunächst von rund 20 beteiligten Menschen berichtet.

Von dpa