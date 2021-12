Grüne fordern NRW-Krisenstab für bessere Corona-Bekämpfung

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Grünen haben an die nordrhein-westfälische Landesregierung appelliert, einen Krisenstab für eine effektivere Bekämpfung der Corona-Pandemie einzusetzen. Bislang sei die Regierung zu spät in die notwendigen Planungen eingestiegen, zuletzt auch bei Booster-Impfungen, kritisierte der Grünen-Abgeordnete Mehrdad Mostofizadeh am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde des Landtags. Auch die Kommunikation mit den Kommunen, mit der Bundesregierung sowie der Austausch innerhalb der Ressorts der Landesregierung seien verbesserungsbedürftig. Dazu könne ein Krisenstab beitragen.

Von dpa