Grüne: Ganz NRW muss zum Corona-Hotspot erklärt werden

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Grünen fordern, ganz Nordrhein-Westfalen zum Corona-Hotspot zu erklären, um schnell auf weitere Zuspitzungen der Lage reagieren zu können. «Damit können wir weiter effektive Schutzmaßnahmen aufrechterhalten - wie das Tragen von Masken in Innenräumen, vor allem beim Einkaufen und in Schulen», begründete der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen, Mehrdad Mostofizadeh, am Montag einen entsprechenden Eilantrag seiner Fraktion im Landtag.

Von dpa