Grüne und SPD: Hilfe für Kommunen bei Flüchtlingsaufnahme

Düsseldorf (dpa/lnw)

Grüne und SPD haben mehr Unterstützung des Landes für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen bei der Aufnahme und Unterbringung der vielen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gefordert. Die Kommunen handelten schnell und pragmatisch und bräuchten jetzt Unterstützung, sagte die Grünen-Abgeordnete Berivan Aymaz am Mittwoch im Landtag. In NRW seien bisher mehr als 30.000 Menschen aus der Ukraine angekommen, davon seien etwa 22.000 in den Kommunen untergebracht und etwa 9000 in den Einrichtungen des Landes.

Von dpa