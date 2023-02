Grüne wollen Einsetzung eines Polizeibeauftragten fördern

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Grünen-Fraktionsspitze im Landtag will die Einsetzung eines unabhängigen Polizeibeauftragten vorantreiben. «Für uns Grüne ist das ein wichtiges Vorhaben», sagte Fraktionschefin Verena Schäffer der Deutschen Presse-Agentur. Der Polizeibeauftragte solle für Bürgerinnen und Bürger sowie Polizistinnen und Polizisten ansprechbar sein. «Ich bin davon überzeugt, dass diese Stelle das Vertrauen in die Polizei weiter stärken wird», sagte Schäffer. Gerade nach dem Fall des von der Polizei erschossenen Jugendlichen in Dortmund sei das «sehr wichtig», betonte sie.

Von dpa