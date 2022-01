Grünen kritisieren Verzicht auf FFP2-Maskenpflicht in NRW

Essen (dpa)

Die nordrhein-westfälische Grünen-Vorsitzende Mona Neubaur fordert angesichts der rasant steigenden Corona-Zahlen eine FFP2-Maskenpflicht in Geschäften, Restaurants, Bussen und Bahnen. «Eine FFP2-Maskenpflicht in geschlossenen Räumen, beispielsweise in der Gastronomie, im Einzelhandel und im öffentlichen Nahverkehr, aber auch an Orten im Freien, wo Abstände nicht eingehalten werden können, wäre ein mildes, aber effektives Mittel im Kampf gegen die Pandemie», sagte Neubaur der «Westdeutschen Allgemeinen Zeitung» (Montag). Es sei nicht nachvollziehbar, warum die Landesregierung auf eine Pflicht verzichte.

Von dpa