Grünen-Ministerin Neubaur: Keine Stromausfälle im Winter

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Menschen müssen trotz der Energiekrise infolge des Ukraine-Kriegs nach Worten von NRW-Wirtschafts- und Energieministerin Mona Neubaur (Grüne) keine Strom- und Gasausfälle im Winter befürchten. «Dafür sehe ich derzeit keine Anzeichen», sagte die stellvertretende nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Durch eine Kraftanstrengung in Bund und Land sowie einen milden Herbst seien die Gasspeicher in der EU, in Deutschland und auch in NRW gut gefüllt.

Von dpa