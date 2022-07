Grundwasserstände an jeder zweiten Messstelle niedrig

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Boden ist in Nordrhein-Westfalen landesweit auch bis in größere Tiefen zu trocken und an jeder zweiten Messstelle ist der Stand des Grundwassers niedrig. Diese Folgen der anhaltenden Trockenheit nennt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz in einem hydrologischen Statusbericht, auf den NRW-Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) am Dienstag hinwies.

Von dpa