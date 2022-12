Gülle-Fass geplatzt: 83-jähriger Bauer schwer verletzt

Dorsten (dpa/lnw)

Durch ein geplatztes Gülle-Fass ist auf einem Bauernhof in Dorsten (Kreis Recklinghausen) ein Landwirt schwer verletzt worden. Der 83 Jahre alte Seniorchef des Hofes, der sich zum Zeitpunkt des Unglücksfalles am Mittwoch wohl in der Nähe des Silos aufgehalten hatte, sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Bochumer Klinik geflogen worden, teilte die Polizei mit.

Von dpa