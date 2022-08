Gummersbach: Nach Bundesliga-Rückkehr Dauerkartenrekord

Altmeister VfL Gummersbach hat nach der Rückkehr in die Handball-Bundesliga einen Dauerkartenrekord verzeichnet.

Mit 1622 verkauften Tickets wurde die alte Bestmarke aus der Saison 2019/20 eingestellt, wie der Verein am Dienstag mitteilte. «Die Zahl der Dauerkartenverkäufe freut uns extrem», sagte VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler. «Das zeigt einfach, dass die Fans Lust haben auf die erste Liga.» Aufsteiger Gummersbach startet am Donnerstag beim TBV Lemgo in die neue Saison.