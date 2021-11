Gutachten empfiehlt ein Antidiskriminierungsgesetz für NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen bestehen laut einem Rechtsgutachten im Auftrag der Grünen-Landtagsfraktion landesrechtliche «Schutzlücken» für Opfer von Diskriminierung. Das betreffe etwa rassistische Diskriminierung in Schulen oder Hochschulen, Diskriminierung bei verbilligten Tickets in Schwimmbädern oder Museen oder bei staatlichen Dienstleistungen wie der Überlassung von kostengünstigem Wohnraum. Der Rechtswissenschaftler Professor Alexander Tischbirek von der Universität Regensburg empfahl der NRW-Landesregierung bei der Vorstellung des Gutachtens am Montag, ein Landesantidiskriminierungsgesetz zu erarbeiten.

Von dpa