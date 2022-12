Gutachter: Drach wahrscheinlich Täter bei Raubüberfällen

Köln (dpa)

Im Prozess gegen den früheren Reemtsma-Entführer Thomas Drach hat ein Bio-Mechaniker sein Gutachten vorgestellt. Der Sachverständige kam am Mittwoch zu dem Ergebnis, dass Drach mit «überwiegender Wahrscheinlichkeit» der Täter bei einem Raubüberfall auf einen Werttransporter im November 2019 in Frankfurt am Main war. In den beiden anderen Drach zur Last gelegten Überfällen auf Geldtransporter in Köln 2018 und am Flughafen Köln/Bonn 2019 bewertete der Sachverständige Drachs Täterschaft als «überwiegend» beziehungsweise «weit überwiegend» wahrscheinlich.

Von dpa