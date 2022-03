GWD Minden holt spanischen Kreisläufer

Der 24-Jährige kommt vom spanischen Erstligisten Frigorificos Morrazo Cangas. Er erhält bei den Mindenern einen Vertrag ab dem 1. Juli dieses Jahres und bis zum 30. Juni 2024, wie der Club am Dienstag mitteilte. In 14 Einsätzen in Spanien erzielte der 1,97 Meter große Cambra in der ersten Saisonhälfte 48 Tore bei einer Trefferquote von 81 Prozent.