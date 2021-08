GWD Minden: Neuer Rückraumspieler Grebenc kommt aus Celje

Handball-Bundesligist GWD Minden hat den slowenischen Nationalspieler Jan Grebenc für den linken Rückraum verpflichtet. Der noch 28-Jährige wechselt vom RK Celje zu den Ostwestfalen und erhält einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison. Dies teilte der Club am Dienstag mit. «Es ist perfekt, dass wir zu diesem Zeitpunkt so einen erfahrenen Spieler verpflichten konnten. Wir werden mit ihm variabler aufgestellt sein und bekommen mehr Stabilität und die immens wichtige Breite in unseren Kader», sagte Mindens Geschäftsführer Frank von Behren.