Haaland über Zukunft: Dortmund drängt mich zu Entscheidung

Starstürmer Erling Haaland sieht sich bei der Entscheidung über seine Zukunft von Borussia Dortmund unter Druck gesetzt. «Die letzten sechs Monate habe ich beschlossen, aus Respekt vor Dortmund nichts zu sagen. Aber jetzt hat der Club begonnen, mich dazu zu drängen, eine Entscheidung zu treffen», sagte der 21 Jahre alte Norweger nach dem 5:1 gegen den SC Freiburg am Freitagabend beim norwegischen Sender Viaplay Fotball. Dieser übersetzte die Aussagen bei Twitter schriftlich auf englisch. «Aber alles, was ich will, ist Fußball zu spielen.»

