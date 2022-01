Haaland und Hansen zu Norwegens Fußballern des Jahres gekürt

Oslo (dpa)

Erling Haaland ist in seiner norwegischen Heimat zum zweiten Mal in Folge zum Fußballer des Jahres gekürt worden. Der 21 Jahre alte Stürmer von Borussia Dortmund erhält den Goldenen Ball (Gullballen) für den besten männlichen Spieler des Jahres 2021, wie der norwegische Fußballverband am Mittwoch mitteilte. Fußballerin des Jahres wurde die frühere Wolfsburgerin Caroline Graham Hansen, die diese Auszeichnung somit sogar dreimal in Serie gewonnen hat. Sie hat mit dem FC Barcelona im abgelaufenen Jahr das Triple geholt.

Von dpa