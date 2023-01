Habeck: Rückkehr von Reserve-Kohlekraftwerken war notwendig

Berlin (dpa)

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die Entscheidung verteidigt, vorübergehend Kohlekraftwerke aus der Reserve an den Markt zurückholen. Dies sei notwendig gewesen, um den Gasverbrauch im Strombereich zu verringern, sagte der Grünen-Politiker am Montag auf dem «Handelsblatt»-Energiegipfel in Berlin. Natürlich sei dies «klimapolitisch eine Sünde, und natürlich sollten wir daraufhin arbeiten, dass wir diese Sünde möglichst kurz halten».

Von dpa