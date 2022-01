Häftling flieht aus Krankenhaus: Hundertschaft im Einsatz

Die Polizei sei mit einer Hundertschaft und mit Streifenwagen-Besatzungen im Einsatz, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Essen. Nähere Angaben machte er zunächst nicht. Laut «Bild» saß der Mann wegen Betrugsverdachts in Untersuchungshaft. Wegen eines Kieferbruchs kam er demnach am Donnerstagnachmittag in die Evangelischen Kliniken in Essen-Huttrop, wo er die Flucht ergriff. Am Abend lief die Suche nach ihm auf Hochtouren.