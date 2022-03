Häftling flieht vor Verkehrskontrolle

Die Flucht vor einer Verkehrskontrolle und das Fahren ohne Fahrerlaubnis kostet einen Gefängnisinsassen die Teilnahme am offenen Vollzug.

Der 41-Jährige habe bei einer Kontrolle bei Weilerswist keine Dokumente gehabt und sei dann geflüchtet, teilte die Polizei am Montag in Euskirchen mit. Dabei sei es zu erheblichen Verkehrsverstößen gekommen. Im nahen Heimerzheim konnte der 41-Jährige dann problemlos gestoppt werden. Dabei stellte sich heraus, dass er derzeit unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis hinter Gittern sitzt. Durch die Tat habe er sich als ungeeignet für den offenen Vollzug erwiesen, teilte die Polizei mit. Der Mann kam von Euskirchen in eine andere Justizvollzugsanstalt.