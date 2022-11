Halloween-Schreck: Jugendlicher Einbrecher unter dem Bett

Ein unschönes Erlebnis mit Grusel-Faktor hatte eine Frau in Gelsenkirchen: Während sie auf einer Halloween-Party feierte, brach ein 13-jähriger Jugendlicher in ihr Haus ein.

Eine Nachbarin hatte am Montagabend ein Klirren auf der Terrasse nebenan gehört und die Bewohnerin des Hauses verständigt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als die Frau zusammen mit zwei Begleitern zuhause ankam, entdeckte sie die eingeschlagene Terrassentür und hörte Geräusche aus dem Obergeschoss. Im Schlafzimmer fand die Frau den 13-Jährigen unter dem Bett versteckt vor. Die Polizei übergab den Jugendlichen in die Obhut des Jugendamtes.