Handel mit Wasserpfeifentabak: Bande aufgeflogen

Berglern (dpa)

Eine Bande von kriminellen Wasserpfeifentabak-Händlern ist bayerischen Zollfahndern im Zuge einer deutschlandweiten Durchsuchung ins Netz gegangen. Rund 170 Einsatzkräfte durchsuchten 21 Objekte und stellten mehr als eine Tonne Rohtabak sowie 25.000 Euro Bargeld sicher. Bei der Aktion am Mittwoch vor einer Woche waren neben Fahndern aus München auch Beamte aus Essen, Hannover, Dresden, Stuttgart und Frankfurt am Main sowie Einheiten der Hauptzollämter Duisburg und Heilbronn beteiligt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Produziert worden sei die Ware in Nordrhein-Westfalen, hieß es.

Von dpa