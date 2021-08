Handgranate in verschlammtem Auto entdeckt

Nach dem Fund einer Übungshandgranate im Handschuhfach eines Autofahrers in Köln ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Plünderung. Beamte hielten den alkoholisierten 32-Jährigen an und entdeckten den nicht mehr funktionstüchtigen Sprengkörper in seinem Wagen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Auch «komplett verschlammte» Bekleidung des Mannes, Tüten und ein Koffer mit Werkzeug lagen demnach im Fahrzeug herum. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der 32-Jährige mit seinem Auto aus einem vom Hochwasser betroffenen Gebiet.

Beamte sperrten den Einsatzort am Montag mehrere Stunden lang ab, um die Handgranate zu untersuchen. Dabei handelte es sich den Angaben zufolge um ein Modell aus den 70er-Jahren. Zur Herkunft der Gegenstände machte der 32-Jährige widersprüchliche Angaben, hieß es.